ABD'de medya kuruluşlarının OpenAI'a karşı açtığı davaların ilerlemesine izin
ABD'de federal yargıç, New York Times (NYT) ve ülkedeki bazı gazetelerin yapay zeka aracı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a ve Microsoft'a karşı açtığı "telif hakkı" davalarının devam etmesine izin verdi.
İstanbul
New York Bölge Yargıcı Sidney Stein, medya kuruluşlarının, OpenAI ve Microsoft'un yapay zeka araçlarını eğitmek amacıyla kendi çalışmalarını izinsiz kullandıklarını iddia ettiği dava hakkında karar açıkladı.
Medya kuruluşları tarafından ileri sürülen bazı iddiaları reddeden Stein, Open AI ve Microsoft'a karşı açılan "telif hakkı" davalarının ilerleyen tarihlerde mahkemede görülmesine karar verdi.
NYT'nin avukatı Ian Crosby, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Stein'in davayı dikkatle değerlendirmesini takdir ettiklerini kaydederek, "Kararda da belirtildiği gibi, Microsoft ve Open AI'ye karşı milyonlarca NYT eserini yaygın bir şekilde çaldıkları için tüm telif hakkı taleplerimiz devam edecek ve bunları takip etmeyi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Aralarında Denver Post, Boston Herald ve San Diego Union-Tribune'un bulunduğu 100'den fazla ABD yerel gazetesini yöneten MediaNews Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Frank Pine ise kararı memnuniyetle karşıladı.
Pine, yargıcın reddettiği iddiaların OpenAI'nın MediaNews Grubu'nun "telif hakkını ihlal ettiği ve şirkete zarar verdiği" iddialarını zayıflatmadığını savundu.
OpenAI'dan yapılan açıklamada da yargıcın kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Yapay zeka modellerimizi kamuya açık verileri kullanarak, adil kullanıma dayalı ve inovasyonu destekleyici bir şekilde oluşturduğumuzu açıkça ortaya koymayı dört gözle bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
"Telif hakkı" davaları
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.
Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.
Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.
Ardından Şubat 2024'te OpenAI, The New York Times'ın telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürmüştü.
Aralarında Denver Post, Chicago Tribune ve New York Daily News'in bulunduğu Alden Global Capital isimli yatırım fonuna ait 8 yerel gazete de 30 Nisan 2024'te, "telif hakkıyla korunan milyonlarca makaleyi izinsiz ve ödeme yapmadan" kullandığını iddia ettikleri OpenAI ve Microsoft'a karşı dava açmıştı.
Alden Global Capital fonu, bu gazetelerin bazısını yöneten MediaNews Grubu'nun da sahibi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.