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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini aştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1334 artarak 160 bin 335'e yükseldi.

Dildar Baykan   | 05.08.2020
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini aştı

Washington

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1334 artarak 160 bin 335'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 55 bin 75 artarak 4 milyon 919 bin 297'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1334 artarak 160 bin 335'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 482 bini, test yapılanların sayısı 61 milyon 624 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 808 bin 76 vakayla Brezilya, 1 milyon 918 bin 440 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 527 bin 186 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 497 bin 330 vakayla Florida ve 472 bin 476 vakayla Teksas takip ediyor.

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