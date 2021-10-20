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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 46 kişi öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 46 artışla 728 bin 313'e yükseldi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 20.10.2021
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 46 kişi öldü

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 88 bin 298 artarak 45 milyon 140 bin 220 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 728 bin 313'e ulaştı.

California, 4 milyon 830 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 191 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Teksas'ta 69 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79'una en az bir doz, yüzde 68,6'sına iki doz, yüzde 6,2'sine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 219,1 milyondan fazla kişiye ilk doz, 189,4 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 10,9 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

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