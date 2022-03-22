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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bine yaklaştı

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1472 artarak 972 bin 634'e yükseldi.

İslam Doğru   | 22.03.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bine yaklaştı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 44 bin 106 artarak 79 milyon 778 bin 973 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1472 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 972 bin 634'e çıktı.

California, 9 milyon 75 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 693 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 209 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 928, Florida'da ise 72 bin 767 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,6'sına en az bir doz, yüzde 69,5'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,2'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 97 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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