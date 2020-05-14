Euro
7.51
Dolar
6.96
BIST 100
98,533.89
Altın
1,716.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268’e ulaştı.

İslam Doğru   | 14.05.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 272 bin 646 vaka ile İspanya, 252 bin 245 vaka ile Rusya ve 233 bin 151 vaka ile İngiltere izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 350 bin 848 kişi virüse yakalandı, 27 bin 290 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 861 vakayla New Jersey ve 84 bin 698 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 287 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 310 bin 383 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'den Kovid-19 eleştirilerine 'virüs her yerde çıkabilir' cevabı
Tunus, Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 bini geçti
Rusya'da Kovid-19'a yakalanan iki bakan iyileşti
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

Çin'den Kovid-19 eleştirilerine 'virüs her yerde çıkabilir' cevabı

Çin'den Kovid-19 eleştirilerine 'virüs her yerde çıkabilir' cevabı

Mersin'de karantina süresi dolan 170 kişi evlerine uğurlandı

Trump'tan 'Obama, Kongrede ifade versin' çağrısı

Bakan Kasapoğlu: 2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatlarının ertelenmesi çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak

Bakan Kasapoğlu: 2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatlarının ertelenmesi çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak
Almanya'da DİTİB camisinden belediyeye maske bağışı

Almanya'da DİTİB camisinden belediyeye maske bağışı
New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı

New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı