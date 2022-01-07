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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1841 artışla 833 bin 989'a yükseldi.

Islam Doğru   | 07.01.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 725 bin 796 artarak 58 milyon 487 bin 940 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1841 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 833 bin 989'a çıktı.

California, 5 milyon 894 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 897 bin vakayla Teksas ve 4 milyon 486 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 792 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 76 bin 260'a, Florida'da ise 62 bin 622'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,7'sine en az bir doz, yüzde 66,3'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 35,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 245 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 72 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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