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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 498 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1034 artarak 498 bin 209'a yükseldi.

Mücahit Oktay   | 16.02.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 498 bini geçti

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 726 artışla 28 milyon 319 bin 81'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1034 artarak 498 bin 209'a yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 359 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 336 milyon 477 bini geçti.

En fazla vaka ve ölüm California'da

ABD'de California eyaleti 3 milyon 477 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 576 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 830 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 47 bin 119 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 931 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 866 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 70 milyonu, toplam aşı yaptıranların ise 38 milyonu geçtiğini kaydetti.

CDC'nin resmi internet sitesinde güncellenen yeni rakamlara göre, ABD'de, 38 milyondan fazla kişiye ilk doz, 14 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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