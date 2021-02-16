Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,542.82
Altın
1,814.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne katılıyor.
logo
Dünya

İsveç'ten terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

Aşkın Kıyağan   | 16.02.2021
İsveç'ten terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Stockholm

 İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak'ta terör eyleminde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Johnson and Johnson firmasının Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 498 bini geçti
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
Hollanda'da mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti

Benzer haberler

İsveç'ten terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

İsveç'ten terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Avrupa basınında geniş yer buldu

İsveç bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
İsveç'te Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti

İsveç'te Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti