İsveç'ten terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.
Stockholm
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak'ta terör eyleminde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.
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