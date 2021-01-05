Euro
9.08
Dolar
7.39
BIST 100
1,489.56
Altın
1,947.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 362 bini geçti

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 240 bin 494 artışla 21 milyon 355 bin 530'a çıktı, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 51 artarak 362 bin 139'a yükseldi.

Islam Doğru   | 05.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 362 bini geçti

New York

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 51 artarak 362 bin 139'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 240 bin 494 artışla 21 milyon 355 bin 530'a çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 51 artarak 362 bin 139 oldu. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 740 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 260 milyon 232 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede California eyaleti 2 milyon 465 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 837 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 376 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 561 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 357 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 754 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 362 bini geçti
İngiltere'de 3. kez ulusal karantina uygulanmaya başlandı
Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti
Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 362 bini geçti

İngiltere'de 3. kez ulusal karantina uygulanmaya başlandı

Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti
Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor