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Dünya

İran'da İHA tatbikatı başladı

İran'ın Simnan eyaletinde iki gün sürecek insansız hava araçları (İHA) tatbikatı başladı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 05.01.2021
İran'da İHA tatbikatı başladı

İstanbul

İran'da İHA tatbikatı başladı

İran'ın Simnan eyaletinde iki gün sürecek insansız hava araçları (İHA) tatbikatı başladı. İran Ordusu'na ait kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce İHA'nın yer aldığı tatbikatta, havadan havaya füzeler kullanılarak hava hedeflerinin imha edilmesi, yer hedeflerinin nokta atışıyla füzelerle vurulması ve intihar saldırıları gibi operasyonların tatbikatı yapılacak. ( İran Ordusu - Anadolu Ajansı )

Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Amiral Mahmud Musevi, "İran Ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce İHA'nın yer aldığı tatbikatta, gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulanacak." dedi. 

Musevi, iki gün boyunca havadan havaya füzeler kullanılarak hava hedeflerinin imha edilmesi, yer hedeflerinin nokta atışıyla füzelerle vurulması ve intihar saldırıları gibi operasyonların tatbikatının yapılacağını kaydetti.

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