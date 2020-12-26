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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nın ikinci gün programı online olarak gerçekleştiriliyor BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasına ilişkin, "Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk." dedi
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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1202 artarak 338 bin 263'e ulaştı.

Betül Yürük   | 26.12.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338 bini aştı

New York

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 94 bin 832 artışla 19 milyon 212 bin 44'e yükseldi. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1202 artarak 338 bin 263'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 260 bin 223'e ulaştı, ülke genelinde 243 milyondan fazla test yapıldı.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 67 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 666 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 247 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 129 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 172 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 448 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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