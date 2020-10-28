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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 232 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 927 artarak 232 bin 101'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 28.10.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 232 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 589 artışla 9 milyon 39 bin 170'e ulaştı.

Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 927 artarak 232 bin 101'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 878 bini, yapılan test sayısı da 135 milyonu geçti.

En çok vaka 927 bin 518 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 916 bin 737 vakayla California ve 786 bin 311 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York 33 bin 600 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 990 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 440 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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