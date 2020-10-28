Euro
9.73
Dolar
8.28
BIST 100
1,126.99
Altın
1,883.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity, Bakanlar Kurulu kararıyla feshedildi.

Alaattin Doğru   | 28.10.2020
Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

Paris

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından Bakanlar Kurulunda bugün derneğin kapatılmasına yönelik alınan kararı paylaştı.

Darmanin, BarakaCity’nin, nefret kışkırtıcılığı yaptığını, radikal İslamcı hareketlerle bağlantısı olduğunu ve terör saldırılarını meşrulaştırmaktan "haz duyduğunu" ileri sürdü.

BarakaCity’nin kurucusu İdriss Sihamedi’nin evine ve derneğe 14 Ekim’de baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim’de, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri öğrencilerine göstermesinin ardından Samuel Paty adlı ortaokul öğretmeni öldürülmüştü.

Paty’nin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman derneklere yönelik baskılar artmış, İçişleri Bakanı Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplanacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 232 bini geçti
İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor
Malatya'da koronavirüs vaka sayısı bir haftada yüzde 15-20 arttı
AB Komisyonu, üyelere yeni 'salgın tedbiri paketi' önerdi

Benzer haberler

Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki

Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki

Nijeryalı alimlerden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot' çağrısına destek

Kuveyt'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' kampanyası

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı

Fransa’da Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity kapatıldı
Cezayir'den Fransa'ya İslam'a hakaret sebebiyle dava açılması çağrısı

Cezayir'den Fransa'ya İslam'a hakaret sebebiyle dava açılması çağrısı
'Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz'

'Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz'