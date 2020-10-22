Euro
9.38
Dolar
7.92
BIST 100
1,203.08
Altın
1,897.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 63 bin 871 artışla 8 milyon 585 bin 748'e yükseldi, salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 227 bin 419'a çıktı.

Mücahit Oktay   | 22.10.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti

New York

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 63 bin 871 artışla 8 milyon 585 bin 748'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 1199 artarak 227 bin 419'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 603 bini, yapılan test sayısı 128 milyon 665 bini geçti.

Eyaletlere göre, 869 bin 513 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 888 bin 305 vakayla Teksas ve 762 bin 534 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 523 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 708 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 300 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kovid-19 nedeniyle 43 şehirde sıkı kısıtlamalar getirilmesi talimatı verdi
Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı
Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı Sakarya ve Kocaeli'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
Gaziantep'te semt pazarlarında 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kovid-19 nedeniyle 43 şehirde sıkı kısıtlamalar getirilmesi talimatı verdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş gösterdi

Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı

Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı
Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı Sakarya ve Kocaeli'de gönüllülere uygulanmaya başlandı

Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı Sakarya ve Kocaeli'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
Gaziantep'te semt pazarlarında 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması

Gaziantep'te semt pazarlarında 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması