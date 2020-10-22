Euro
9.39
Dolar
7.94
BIST 100
1,198.32
Altın
1,901.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İHH'dan Karadağ’daki huzurevine insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Karadağ’ın kuzeybatısında bulunan Pljevlja şehrindeki huzurevine insani yardımda bulundu.

Sanela Crnovrsanin   | 22.10.2020
İHH'dan Karadağ’daki huzurevine insani yardım

Pljevlja

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada, battaniye ve nevresim gibi çeşitli yardımlardan, huzurevinde kalan Boşnak, Sırp, Karadağlı ve Arnavutlardan oluşan 50 ihtiyaç sahibinin istifade ettiği aktarıldı.

Merkeze ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tıbbi malzeme yardımının da yapıldığı aktarılan açıklamada, huzurevinin 5 aylık maske, eldiven, cerrahi önlük, ateş ölçer, nabız ölçer ve maske ihtiyaçlarının da karşılandığı belirtildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve muhtaçlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgede ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımının da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2102 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 31 milyonu geçti
Çekya'da günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Benzer haberler

İHH'dan Karadağ’daki huzurevine insani yardım

İHH'dan Karadağ’daki huzurevine insani yardım

Türk hayırseverler Burkina Faso'da hafızlık merkezi açtı

İHH, İdlib'de 2 bin 419 gıda kolisi dağıttı