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Dünya

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 928 artarak 208 bin 483'e çıktı.

Betül Yürük   | 26.09.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 289 artışla 7 milyon 245 bin 925'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 928 artarak 208 bin 483'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 481 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 102 milyon 552 bini aştı.

California 804 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 908 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 692 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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