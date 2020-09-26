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Dünya, Spor

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'na Kovid-19 şoku

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

Emre Doğan   | 26.09.2020
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'na Kovid-19 şoku

İstanbul

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Çekya'nın Brno kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkede bulunan milli takıma, 24 Eylül Perşembe günü Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Çekya'ya gitmeden önce iki kez yapılan testlerin sonucu negatif olmasına rağmen, bu ülkedeki kontroller neticesinde 2 milli sporcunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın, pozitif vakalardan dolayı Çekya hükümeti ve Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) almış olduğu karar gereği şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Milli takım kafilesinin gerekli tedavi ve izolasyon süreci için Türkiye'ye döndüğü duyuruldu.

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