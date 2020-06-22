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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 259'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 256 artarak 122 bin 259'a yükseldi.

İslam Doğru   | 22.06.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 259'a yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 256 artarak 122 bin 259'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 650 artarak 2 milyon 357 bin 323'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 256 artarak 122 bin 259'a çıktı.

ABD'yi 1 milyon 86 bin 990 vakayla Brezilya, 592 bin 280 vakayla Rusya ve 427 bin 46 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 411 bin 264 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 178 binden fazla vakayla ikinci sıraya yerleşen California ve 172 binden fazla vakayla üçüncü sıraya gerileyen New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 28 milyon 505 bini ve iyileşenlerin sayısı 980 bini geçti.

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