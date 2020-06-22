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Dünya

AB ve BM'nin 4. Suriye'ye destek konferansı başladı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenlediği Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı'nın dördüncüsü video konferans yoluyla başladı.

Şerife Çetin   | 22.06.2020
AB ve BM'nin 4. Suriye'ye destek konferansı başladı Fotoğraf: Bekir Kasım - AA

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, konferansın 22-30 Haziran tarihlerinde video konferansla gerçekleştirileceği kaydedildi. 

Açıklamada, "Diyalog Günleri"nde sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren konferansın hafta boyunca etkinliklerle süreceği, 30 Haziran'da 80'den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenecek bakanlar toplantısıyla son bulacağı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Borrell, "Suriyeliler çok uzun zamandır acı çekiyor. Çatışmanın dokuzuncu yılı, Suriye'den gelen kabul edilemez ve acılı görüntülere karşı bağışıklık kazanılması riskini de beraberinde getiriyor. Buna izin veremeyiz. Suriye halkını desteklemeye devam etmek ahlaki görevimiz." mesajını verdi.

Borrell, konferansın temel amacının BM ile birlikte uluslararası toplumun Suriye'de barış ve istikrar için desteğini toplamak olduğunun altını çizdi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ise Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının sürdüğünü ve AB'nin bölgedeki Suriyeli mültecilere desteğe ilişkin kararlılığını koruduğunu ifade etti.

Varhelyi, konferansın uluslararası toplumun Suriye ve mültecilere ev sahipliği yapan komşu ülkelere mali destek toplamak için önemli bir fırsat olacağına dikkati çekti.


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