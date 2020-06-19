Euro
7.67
Dolar
6.84
BIST 100
113,711.40
Altın
1,742.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen webinere katılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye yükseldi.

Islam Doğru   | 19.06.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 29 bin 184 artarak 2 milyon 264 bin 862'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 752 artarak 120 bin 707'ye çıktı.

ABD'yi 984 bin 315 vakayla Brezilya, 569 bin 63 vakayla Rusya ve 382 bin 497 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta 408 bin 426 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 92 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 171 binden fazla vakayla New Jersey ve 167 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 26 milyon 737 bini, iyileşen sayısı 931 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı
İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı
Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı

İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1184'e yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1184'e yükseldi