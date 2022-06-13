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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 11 bin 277'ye çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 11 bin 277'ye yükseldi.

Islam Doğru   | 13.06.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 11 bin 277'ye çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 85 milyon 515 bin 980 olarak kayıtlara geçerken, 1 milyon 11 bin 277 kişi de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Eyaletler bazında California, 9 milyon 790 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 7 milyon 27 binden fazla vakayla Texas ve 6 milyon 282 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 91 bin 696 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 469, Florida'da ise 74 bin 886 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,9'una en az bir doz, yüzde 71'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 48,8'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 259 milyona yakın kişiye ilk doz, 221 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 104 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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