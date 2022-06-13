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Dünya

Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmen öldü

Edirne'de Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Cihan Demirci   | 13.06.2022
Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmen öldü

Edirne

İddiaya göre, 8 kişilik düzensiz göçmen grubu Alibey köyü yakınlarında Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek istedi.

Bu sırada Yunanistan tarafından ateş açıldı. Gruptaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı düzensiz göçmen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karnından 3 kurşunla yaralandığı öğrenilen düzensiz göçmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer düzensiz göçmenler ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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