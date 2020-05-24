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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1010 artarak 98 bin 706'ya yükseldi.

Hakan Çopur   | 24.05.2020
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bine yaklaştı

Washington

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1010 artarak 98 bin 706'ya yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 281 artarak 1 milyon 668 bin 493'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1010 artarak 98 bin 706'ya çıktı.

ABD'yi, Rusya'yı geride bırakarak 2. sıraya yükselen Brezilya 349 bin 113 vaka, Rusya 344 bin 481 vaka ve İspanya 282 bin 370 vakayla izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 369 bin 656 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 112 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 107 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyona, iyileşen hasta sayısı ise 447 bine yaklaştı.

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