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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, aşı çalışmalarının hızlanmasına rağmen son 14 günde yüzde 14 arttığı tespit edildi.

Mücahit Oktay   | 02.09.2021
ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı

New York

New York Times'ın hazırladığı grafikli raporda, ABD'nin güney kesimlerindeki birkaç eyalet hariç Kovid-19 vakalarının 44 eyalette artış gösterdiği belirtildi. Raporda, her gün yaklaşık 160 bin Amerikalının Kovid-19'a yakalandığı, son iki hafta içinde ülke çapında yüzde 14'lük artış kaydedildiği bildirildi.

Bu arada Florida, Missouri ve Louisiana gibi birkaç eyalette son günlerde Kovid-19 vakalarında az da olsa gerileme görüldüğü ifade edildi. Ülkede vakaların en fazla arttığı eyaletler ise Indiana, Batı Virginia ve Güney Dakota oldu. Teksas, Alabama, Arkansas, Georgia ve Florida eyaletlerinde de hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yüzde 90'ından fazlasının dolu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vakaların yüksek olduğu bir başka eyalet Kentucky'de aşırı yük altındaki hastanelerin operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için Ulusal Muhafızların görevlendirildiği açıklandı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 18 yaş üstü yetişkin nüfusun yüzde 74,4'üne en az bir doz, yüzde 63,6'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

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