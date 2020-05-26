Euro
7.40
Dolar
6.74
BIST 100
103,024.30
Altın
1,713.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 vakaları eyaletlere göre dalgalanma gösteriyor

ABD’de hafta sonu kutlanan "Anma Günü" (Memorial Day) etkinlikleri dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olabileceği uyarısı yapıldı.

İslam Doğru   | 26.05.2020
ABD'de Kovid-19 vakaları eyaletlere göre dalgalanma gösteriyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

CNN’deki haberde, ülkedeki eyaletlerde Kovid-19 vakalarının dalgalanma gösterdiği belirtilerek "Anma Günü" haftasıyla başlayan tatil sezonu kapsamında havuz ve plaj partileri gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği toplu etkinliklerin de arttığına dikkat çekildi.

Son bir haftada Georgia, Arkansas, California, Alabama gibi 18 eyalette vaka sayısında artış olduğuna işaret edildi ve daha çok ülkenin iç kısımlarındaki 22 eyalette ise vaka oranlarının sabit şekilde devam ettiği vurgulandı.

Ülkede, Kovid-19’un en fazla etkili olduğu New York eyaleti ve çevresi başta olmak üzere Washington, Teksas, Michigan gibi 10 eyalette vaka eğrisinde düşüş görüldüğü kaydedildi.

Bugün ölü sayısının 100 bin eşiğini aşması bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSO) Sağlık Acil Durum Programı Genel Müdürü Dr. Mike Ryan, tatil sezonunda sosyal mesafe uygulamasının önemine vurgu yaparak "Salgın, aşağıya inmeye devam ediyor ama bunun hep böyle olacağı varsayımında bulunamayız." uyarısında bulundu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD’de son haftaya kadar günlük 1000-1500 aralığında seyreden can kaybının son 24 saatte ilk kez 500 rakamının altına düştüğü gözlendi.

Halen 1 milyon 710 binden fazla Kovid-19 vakasının ve 99 bin 927 can kaybının olduğu ülkede, ölü sayısının bugün 100 bin eşiğini aşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 530'a yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 121 bin 507'ye ulaştı
Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 vakaları eyaletlere göre dalgalanma gösteriyor

ABD'de Kovid-19 vakaları eyaletlere göre dalgalanma gösteriyor

Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

İlahiyatçılar Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı

İlahiyatçılar Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı
Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti

Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti
Almanya'da bu yılki ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da bu yılki ramazanın ilk teravih namazı kılındı