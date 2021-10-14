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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 719 bin 546’ya çıktı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2976 artışla 719 bin 546’ya yükseldi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 14.10.2021
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 719 bin 546’ya çıktı Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

New York

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 112 bin 605 artarak 44 milyon 684 bin 338 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 719 bin 546’ya ulaştı.

California, 4 milyon 797 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 162 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,5’ine en az bir doz, yüzde 68’ine iki doz, yüzde 7,9’una ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 217,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 187,9 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı. 8,9 milyondan fazla kişi ise üçüncü doz aşı oldu.

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