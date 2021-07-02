Euro
10.30
Dolar
8.70
BIST 100
1,376.67
Altın
1,781.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 605 bin 36'ya çıktı.

Islam Doğru   | 02.07.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 13 bin 739 artışla 33 milyon 679 bin 937'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 318 artarak 605 bin 36 oldu.

California, 3 milyon 817 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyondan fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 712 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 690 ve Teksas'ta 52 bin 410 olarak kayıtlara geçti.

155 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 181 milyondan fazla kişiye ilk doz, 155 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 458 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 622 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 520 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 400 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bosna Hersek'te Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı

Benzer haberler

ABD yönetiminden Myanmar'daki darbe yönetimi ile bağlantılı 4 şirket ve 22 şahsa yaptırım

ABD yönetiminden Myanmar'daki darbe yönetimi ile bağlantılı 4 şirket ve 22 şahsa yaptırım

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz'de artan stratejik rekabet ve sıcak savaş tehlikesi

Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti

Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
ABD, Amerikan ordusu ile çalışmış bir grup Afgan vatandaşını aileleriyle tahliye edecek

ABD, Amerikan ordusu ile çalışmış bir grup Afgan vatandaşını aileleriyle tahliye edecek
ABD Yüksek Mahkemesi Arizona'daki seçim düzenlemelerine Demokratların itirazını reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi Arizona'daki seçim düzenlemelerine Demokratların itirazını reddetti