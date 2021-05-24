rABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi

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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 192 artarak 589 bin 895'e ulaştı.

Mücahit Oktay   | 24.05.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi

New York

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 12 bin 805 artışla 33 milyon 118 bin 33'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 192 artarak 589 bin 895'e çıktı.

California, 3 milyon 777 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 941 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 310 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 933 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 131 ve Texas'ta 51 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

130 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 163 milyondan fazla kişiye ilk doz, 130 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 752 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 83 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 449 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 303 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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