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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Çin Devlet Başkanı Şi 'nükleer anlaşmayı' görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkiler ile nükleer anlaşmayı değerlendirdi.

Muhammet Kurşun   | 24.05.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Çin Devlet Başkanı Şi 'nükleer anlaşmayı' görüştü

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani ile Şi telefonda görüştü.

Görüşmede Ruhani, Çin'in nükleer anlaşmayla ilgili tutumundan övgüyle bahsederken, Arak Su Reaktörü konusunda nükleer anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında yapılan iş birliğinin devam etmesinin önemine işaret etti.

Ruhani, Çin ile İran arasında 50 yıla dayanan ilişkilerin daha da geliştiğini belirterek, imzalanan 25 yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın bu ilişkilerin geleceği için stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Çin ile iş birliğine uzun vadeli baktıklarını aktaran Ruhani, iki taraf arasında imzalanan 25 yıllık anlaşmanın süratle hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Pekin ile iş birliğini Batı Asya'da da artırmaya hazır olduklarını kaydeden Ruhani, Çin'e yönelik ihracatın artmasını ve Çinli şirketlerin İran'da yatırım yapmasının kolaylaştırılmasını istediklerini söyledi.

Ruhani ayrıca Çin'in Filistin meselesinin çözümü konusunda yardımcı olmasını desteklediklerini dile getirdi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi için İran'a yaptırımları kaldırması zaruri

Çin Devlet Başkanı Şi de İran ile ilişkileri "stratejik" olarak nitelendirdi.

İlişkilerin her alanda geliştiğini kaydeden Şi, 25 yıllık anlaşmanın hayata geçirilmesinin hızlandırılması için çaba gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

Şi, Çin ile İran'ın bölgesel ve küresel sorunların çözümünde rol oynayabileceğini ve Filistin meselesinde de etkili olabileceklerini söyledi.

Nükleer anlaşmayla ilgili ABD'yi eleştiren Şi, şunları kaydetti:

"ABD istediği zaman nükleer anlaşmadan çıkıp, sonra yeniden dönemez. ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi için İran'a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması zaruridir."

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