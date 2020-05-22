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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 96 bin 389 oldu

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi.

Islam Doğru   | 22.05.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 96 bin 389 oldu

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 261 artarak 1 milyon 622 bin 342'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1373 artarak 96 bin 389'a çıktı.

ABD'yi 326 bin 448 vakayla Rusya, 312 bin 74 vakayla Brezilya ve 280 bin 117 vakayla İspanya izliyor.

Salgının merkezi New York

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 366 bin 357 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 885 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 153 binden fazla vakayla New Jersey ve 102 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 13 milyon 486 bine, iyileşen hasta sayısı da 383 bine yaklaştı.

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