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Dünya

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle iki ay aradan sonra cuma namazı kılındı

Gerekli sağlık tedbirlerinin alındığı camilerde Gazzeliler, sosyal mesafeye dikkat ederek ibadetlerini yerine getirdi.

Mehmet Nuri Uçar   | 22.05.2020
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle iki ay aradan sonra cuma namazı kılındı Fotoğraf: Ashraf Amra / AA

Gazze

Gazze'de ramazan ayının son cuma namazı

Gazze’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki aydır ibadete kapalı olan camiler, cuma namazı için açıldı. Filistinliler, maske takıp belirlenen kurallar çerçevesinde Han Yunus kentindeki El-Kebir Camisi'nde ramazan ayının son cuma namazını kıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan camilerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından bugün cuma namazı kılınmaya başlandı.

Gazze Şeridi'ndeki farklı camilerde binlerce kişi, maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve tokalaşmama gibi önlemlere dikkat ederek cuma namazını eda etti.

Gazze Belediyesi bölgedeki bazı camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütürken, Vakıflar Bakanlığı ekipleri de camilerde sosyal mesafenin korunmasına yönelik işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Gazze'deki camiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 49'a yükseldiğini açıklamıştı.

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