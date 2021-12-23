Dolar
11.26
Euro
12.81
Altın
1,807.11
ETH/USDT
3,972.50
BTC/USDT
48,829.00
BIST 100
1,805.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Çiftçiler Birliği’nde konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1905 artışla 812 bin 69'a yükseldi.

Mücahit Oktay   | 23.12.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 271 bin 31 artışla 51 milyon 546 bin 4'e çıktı.

Son 24 saatte 1905 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 812 bin 69'a ulaştı.

California 5 milyon 249 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 464 bin vakayla Texas ve 3 milyon 799 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 958 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 238'e ulaştı, Florida'da ise 62 bin 264 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,4'üne en az bir doz, yüzde 65,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 30,8'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 63 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'un omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm
Türkiye'de 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de, Merc'in ürettiği ağızdan alınan Kovid-19 ilacı da onaylandı
İsrail’de ekimden bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye'de 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi

İsrail’de ekimden bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicrona karşı aşıların etkisi azaldı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicrona karşı aşıların etkisi azaldı
Kovid-19'un Omicron varyantı dünyada etkisini sürdürüyor

Kovid-19'un Omicron varyantı dünyada etkisini sürdürüyor
Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı

Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı