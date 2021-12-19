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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 806 bin 302'ye çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 479 artışla 806 bin 302'ye yükseldi.

Dildar Baykan Atalay   | 19.12.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 806 bin 302'ye çıktı

Washington

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 70 bin 354 artışla 50 milyon 777 bin 87'ye çıktı.

Son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 806 bin 302'ye ulaştı.

California 5 milyon 203 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 425 bin vakayla Texas ve 3 milyon 782 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 718 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 56'ya ulaştı, Florida'da ise 62 bin 220 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,2'sine en az bir doz, yüzde 65,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 29,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 203 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 59 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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