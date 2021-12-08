Dolar
13.71
Euro
15.52
Altın
1,783.29
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,008.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1769 artışla 791 bin 514'e yükseldi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 08.12.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 110 bin 779 artışla 49 milyon 389 bin 503'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1769 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 791 bin 514'e ulaştı.

California 5 milyon 127 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 356 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 911 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 217’ye ulaştı, Florida'da ise 61 bin 789 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75,7’sine en az bir doz, yüzde 63,9’una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 24’üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 236 milyon kişiye ilk doz, 200 milyon kişiye ikinci doz, 48 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısında hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde
DSÖ Kovid-19'un omicron varyantının en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu

Benzer haberler

Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek

Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti

İngiltere Başbakanı Johnson Noel partisi videosu için özür diledi

BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısında hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor

BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısında hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde
Pfizer yöneticisi: Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak

Pfizer yöneticisi: Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak