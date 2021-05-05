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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 bin 504'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 933 artarak 578 bin 504'e çıktı.

Mücahit Oktay   | 05.05.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 bin 504'e yükseldi

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 40 bin 515 artarak 32 milyon 513 bin 803'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 933 artarak 578 bin 504'e yükseldi.

California 3 milyon 749 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 903 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 249 bine yakın vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 29 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 483 ve Texas'ta 50 bin 411 olarak kayıtlara geçti.

106 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 147 milyona yakın kişiye ilk doz, 106 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 20 milyon 665 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 856 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 411 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 226 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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