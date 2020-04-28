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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 56 bin 256’ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1379 artarak 56 bin 256’ya yükseldi.

İslam Doğru   | 28.04.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 56 bin 256’ya yükseldi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1379 artarak 56 bin 256’ya yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 539 artışla 988 bin 490'a yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1379 artarak 56 bin 256’ya ulaştı.

ABD'yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 199 bin 414 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise 291 bin 996 vaka ve 22 bin 668 can kaybıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York'u 111 bin 188 vakayla New Jersey ve 56 bin 462 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 593 bin 495 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 111 bin 583'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde 128 bin 673 kişinin yeni tip koronavirüs tedavisi sürüyor.

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