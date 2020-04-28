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Dünya

TİKA'nın Filistinli eski çalışanının kardeşi: Ağabeyim İsrail hapishanesinde tıbbi ihmale maruz bırakılıyor

İsrail hapishanesi'nde tutuklu olan TİKA'nın Gazze Şeridi'ndeki eski çalışanı Filistinli Muhammed Murteca'nın kasıtlı olarak "tıbbi ihmale" maruz bırakıldığı belirtildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Muhammed Semiz   | 28.04.2020
TİKA'nın Filistinli eski çalışanının kardeşi: Ağabeyim İsrail hapishanesinde tıbbi ihmale maruz bırakılıyor

Gazze

İsrail'in Nefha Hapishanesi'nde tutuklu olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki eski çalışanı Filistinli Muhammed Murteca'nın kasıtlı olarak "tıbbi ihmale" maruz bırakıldığı belirtildi.

Kardeşi Midhad Murteca AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin uzun süredir mide rahatsızlığı olduğunu ve İsrail'in 7 aydır endoskopi yapılmasını engellediğini söyledi.

Murteca'nın "halsizlik, sırt, boğaz ve kemik ağrılarından" muzdarip olduğunu dile getiren Midhad, "Ağabeyim İsrail hapishanesinde tıbbi ihmale maruz bırakılıyor." dedi.

Ağabeyinin hapishanelerde de görülen yeni tip koronavirüse (Kovis-19) yakalanmasından endişe duyduklarını aktaran Midhad, "İsrail hapishanesindeki klinik, ilaç temin etmiyor, mahkumların hastalıkları ne olursa olsun ağrı kesicilerle geçiştiriliyor." diye konuştu.

Muhammed Murteca 12 Şubat 2017'de Türkiye'ye gelmek için Gazze'den ayrıldığı sırada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış ve İsrail mahkemesi tarafından Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına üye olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

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