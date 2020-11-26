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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 268 bin 404'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 26.11.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 268 bin 404'e çıktı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 183 bin 660 artarak 13 milyon 147 bin 864'e ulaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 808 bini geçerken, toplam test sayısı 186 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 226 bin 819 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 164 binden fazla vakayla California ve 961 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 345 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 651 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 288 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 166 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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