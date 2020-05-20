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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklamasında bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bin 594 oldu

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

İslam Doğru   | 20.05.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bin 594 oldu

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

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