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Dünya, Koronavirüs

'ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 ila 200 bin arasında olabilir'

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Fauci, ülkedeki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil." dedi.

Safvan Allahverdi   | 29.03.2020
'ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 ila 200 bin arasında olabilir' Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi Dr. Anthony Fauci, ABD'de hızla artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin CNN kanalına açıklamalarda bulundu.

Yapılan modellemelerde en iyi ve en kötü senaryolara odaklanıldığını ve sonuçların genelde her iki senaryonun ortasında olduğunu belirten Fauci, daha önceki salgınlarda en kötü senaryonun hiç yaşanmadığına dikkati çekti.

Fauci, buna rağmen şu aşamada milyonlarca kişinin salgından etkilenebileceğine vurgu yaparak, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil." ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artış göstererek 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

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