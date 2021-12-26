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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 bağlantılı can kaybı 816 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artışla 816 bin 535'e yükseldi.

Islam Doğru   | 26.12.2021
ABD'de Kovid-19 bağlantılı can kaybı 816 bini geçti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 52 milyon 98 bin 940 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 99 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 816 bin 535'e ulaştı.

Kaliforniya 5 milyon 289 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 477 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 907 bini aşkın vakayla Florida izledi.

Kaliforniya can kaybında da 76 bin 126 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 75 bin 322'ye, Florida'da ise 62 bin 347'ye çıktı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,4'üne en az bir doz, yüzde 65,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 31,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 64 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

CDC'nin internet sayfasında, Noel tatili dolayısıyla günlük verilerin güncellenmesine pazartesiden itibaren devam edileceği kaydedildi.

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