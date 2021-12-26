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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,51 oldu.

Özcan Yıldırım   | 26.12.2021
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 214 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,51 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 654 bin 886 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- "Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz."

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