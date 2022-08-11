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Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükselişini sürdürdü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Ağustos ile biten haftada 262 bine çıkarak yükselişini ikinci haftaya taşıdı.

Dilara Zengin Okay   | 11.08.2022
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükselişini sürdürdü

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artarak 262 bine çıktı.

Art arda 2 hafta artış kaydeden ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 263 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 260 binden 248 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 500 artarak 252 bine yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 30 Temmuz ile biten haftada 8 bin kişi artarak 1 milyon 428 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin sıkı koşullara rağmen iş gücü piyasasında daha fazla yumuşamaya işaret ettiğini belirtti.

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