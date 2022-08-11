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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Nikopol şehrine Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü

Ukrayna'nın Dniptopetrovsk bölgesine bağlı Nikopol şehrine Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 3 sivilin öldüğü, 9'unun yaralandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 11.08.2022
Ukrayna'nın Nikopol şehrine Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Nikopol

Nikopol Belediyesi Başkanı Aleksander Sayuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin sabah saat 01.00'den itibaren çok namlulu roketatarlarla vurulmaya başladığını kaydetti.

Şehrin merkezi dahil Nikopol ilçesine yönelik toplam 120 füzenin fırlatıldığı bilgisini paylaşan Sayuk, saldırılar sonucu konutların hasar aldığını belirtti.

Sayuk, "Saldırılar sonucu bugün 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı ama bu rakamlar değişebilir. Yaralılar arasında 13 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor." dedi.

Özelikle son bir aydır Nikopol'e saldırıların başladığına dikkati çeken Sayuk, "Hemen her gün şehir vuruluyor. Neden böyle oldu bilemiyorum." diye konuştu.

En güçlü saldırılar bugün oldu

Temmuzdan bugüne kadar Rus güçlerince yapılan saldırılarda şehirde 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 30'a yakın kişinin ise yaralandığını kaydeden Sayuk, "Şehirde siviller var. Saldırılar sivillerin yaşadığı evlere yapılıyor. En ciddi saldırı bugün oldu." ifadelerini kullandı.

Sayuk, şehir nüfusunun 106 bin olduğunu, savaş nedeniyle yaklaşık 45 sivilin buradan ayrılarak daha güvenli bölgelere gittiğini aktardı.

Nikopol'den, Rus güçlerin kontrolündeki Zaporijya nükleer santrali görünüyor

Savaşın başladığı ilk dönemlerde Rus güçlerin kontrolüne geçen Zaporijya nükleer santrali, Kakhovka Baraj Gölü'nün karşı kıyısında yer aldığı için Nikopol'den net görünüyor.

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