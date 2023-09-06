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Dünya

ABD'de ifade özgürlüğü bakımından Harvard Üniversitesi son sırada

ABD'de yayımlanan bir rapora göre, ülkedeki üniversiteler arasında ifade özgürlüğü açısından son sırada yer alan Harvard Üniversitesi, "berbat" notu alan tek üniversite oldu.

Salih Okuroğlu  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
ABD'de ifade özgürlüğü bakımından Harvard Üniversitesi son sırada

Ankara

Bireysel Haklar ve İfade Vakfı (FIRE), "Amerika'daki Üniversite Kampüslerinde İfade Özgürlüğünün Durumu Nedir?" başlıklı bir rapor yayımladı.

Üniversitelerdeki ifade özgürlüğünün 100 üzerinden değerlendirildiği raporda, Harvard Üniversitesi sıfır puanla son sırada yer aldı.

Üniversite, en kötü notu alan ikinci üniversitenin 11 puan gerisinde kaldı.

Raporda, ifade özgürlüğünde "berbat" olan Harvard Üniversitesi'nin aldığı puanın "cömertçe" verildiği, üniversitenin gerçek ifade özgürlüğü notunun ise -10.69 olduğu belirtildi.

Puanlamada, öğrencilerin okudukları üniversitelerde ifade özgürlüğü konusundaki düşünceleri de dikkate alındı.

Öğrencilerin yüzde 56'sı, söylediklerinin veya yaptıklarının yanlış anlaşılması nedeniyle itibarlarının zedelenmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin yüzde 26'sı ise derslerinde tartışmalı konulara girmekten çekindiklerini söyledi.

İfade özgürlüğü puanı, okulun bu yöndeki politikaları, eğitimcilerin ve öğrencilerin konuşmaları nedeniyle yetkililer tarafından hedef alınması gibi faktörlere göre hesaplanıyor.

Okul idarecilerinin ifade özgürlüğü çiğnenen kişilerin haklarını savunması ise puanla ödüllendiriliyor.

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