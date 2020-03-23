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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Gizli Servis çalışanında yeni tip koronavirüs görüldü

ABD'de Başkan Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.03.2020
ABD'de Gizli Servis çalışanında yeni tip koronavirüs görüldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'ten yayımlanan açıklamada, bir çalışana yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi. 

Yapılan değerlendirmede çalışanın yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor.


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