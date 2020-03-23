ABD'de Gizli Servis çalışanında yeni tip koronavirüs görüldü
ABD'de Başkan Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Ankara
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ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'ten yayımlanan açıklamada, bir çalışana yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi.
Yapılan değerlendirmede çalışanın yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.
Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor.
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