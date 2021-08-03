Euro
9.99
Dolar
8.42
BIST 100
1,408.81
Altın
1,810.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.
logo
Dünya

ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Dilara Zengin   | 03.08.2021
ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı

Washington DC

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 506 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren fabrika siparişlerinin yüzde 1 artması öngörülüyordu.

Fabrika siparişleri mayıs ayında ise yüzde 2,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,9 artışla 257,9 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 2,1 yükselerek 248,1 milyar dolara ulaştı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
ABD
Bu haberi paylaşın
ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak
ABD'de son 24 saatte 530 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı
Dünya genelinde 4 milyar 210 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayanların tümüne virüs testi yapılacak

Benzer haberler

ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri haziranda beklentileri aştı

ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak

ABD'de son 24 saatte 530 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Pentagon rakiplerinin hamlelerini önceden görebilmek için yapay zeka deneyleri yapıyor

Pentagon rakiplerinin hamlelerini önceden görebilmek için yapay zeka deneyleri yapıyor
ABD'nin Irak'taki askeri varlığı: Muharipler gidiyor, 'danışmanlar' kalıyor

ABD'nin Irak'taki askeri varlığı: Muharipler gidiyor, 'danışmanlar' kalıyor
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı