ABD'de 'evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD’de yeni tip koronavirüs tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
New York
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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde (NC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock’a Kovid-19 bulaştığını duyurdu.
Haberde, Kuzey Carolina’da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock’un Facebook hesabındaki ''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi.'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.
Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette Kovid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti.
NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.
NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.