ABD'de Cincinnati'deki saldırılarda 4 kişi öldü
ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde üç silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Ankara
CINCINNATI (AA) - ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde üç silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Emniyet Müdürü Yardımcısı Paul Neudigate, yaptığı açıklamada, şehrin çeşitli bölgelerinde üç silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Neudigate, saldırılarda yaralanan 17 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıların birbiriyle bağlantısı olmadığı belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.