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Dünya

ABD'de Cincinnati'deki saldırılarda 4 kişi öldü

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde üç silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 16.08.2020
ABD'de Cincinnati'deki saldırılarda 4 kişi öldü

Ankara

CINCINNATI (AA) - ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrinde üç silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Emniyet Müdürü Yardımcısı Paul Neudigate, yaptığı açıklamada, şehrin çeşitli bölgelerinde üç silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Neudigate, saldırılarda yaralanan 17 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıların birbiriyle bağlantısı olmadığı belirtiliyor.

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