ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü.
Ankara
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü.
ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, Long Beach'te Cadılar Bayramı partisi verilen bir evde düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.