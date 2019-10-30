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Dünya

ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 30.10.2019
ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü

Ankara

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü.

ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, Long Beach'te Cadılar Bayramı partisi verilen bir evde düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.

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